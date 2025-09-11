Tır garajı alev alev yandı!
Yayınlanma:
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir tır garajında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bir tır ve dorsede hasar oluştuğu bildirildi.
İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Egemenlik Mahallesi’ndeki tır garajında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI!
İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına alırken yangında bir tır ve dorse zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Kaynak:DHA