Timur Savcı'nın ismi TRT dizisinden çıkarıldı

Yayınlanma:
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü yapımcı Timur Savcı'nın ismi TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin jeneriğinden çıkarıldı.

TimsBi yapım şirketinin ortağı olan ünlü yapımcı Timur Savcı, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Savcı'nın kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, saç örneklerinde kokain tespit edilmişti.

Yaşananların ardından Timur Savcı'nın yapımcısı olduğu ve TRT'de ekrana gelen Teşkilat dizisinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

İSİMLERİ JENERİKTEN SİLİNDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 163 hafta boyunca dizinin ön jeneriğinde, yönetmenin adından hemen önce yapım şirketi ve yapımcıların adına yer verilirken, iki haftadır Timur Savcı, ortağı Burak Sağyaşar ve şirketi TimsBi'nin adının yer almadığı görüldü.

Ayrıca, 6 sezondur ekranda olan Teşkilat dizisi ekibinin artık faturalarını TimsBi şirketine değil, Double Click adlı yeni şirket üzerinden keseceği belirtildi.

TRT cephesinde bu değişiklikler yaşanırken, TimsBi'nin Kanal D için çektiği diğer dizi Eşref Rüya'da ise herhangi bir güncelleme yapılmadı. Dizinin jeneriğinde ya da yapım şirketiyle ilgili bir değişiklik olmadığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

