TİM Başkanı Gültepe'nin evine şafak baskını ortalığı karıştırdı! Valilik'ten açıklama geldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin evine düzenlenen ve jandarmanın kapıları kırarak içeri girdiği şafak baskınını Türkiye'ye halktv.com.tr duyurmuştu. Türkiye'nin en büyük iş örgütlerinden birinin başkanının evine düzenlenen baskın ortalığı karıştırdı. İstanbul Valiliği bugün "Hedefimiz başka biriydi" diye açıklama yaptı.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece’deki villasına 16 Eylül sabahında baskın yapıldı. Jandarma ekipleri Büyükçekmece'deki villaya kapıları kırarak girdi. Bu sırada içeride evin çalışanları vardı. Gültepe ve ailesi ise şehir dışındaydı. Halktv.com.tr'nin haberi gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütlerinden birinin ve iş dünyasının önemli bir temsilcisinin evine şafak baskını düzenlenmesi büyük ses getirdi.

Jandarma baskını sonrasında İçişleri Bakanlığı da harekete geçti ve süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

İddialara göre baskın ve sonrasında yaşananlar büyük rahatsızlık yaratmıştı.

TİM "NEDENİ BAZ KAYDI" DEMİŞTİ

Halktv.com.tr'nin haberinden birkaç saat sonra, TİM bir açıklama yaptı baskına ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklama şöyleydi:

"TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin Can Holding’in sahipleri ve yöneticileriyle herhangi bir kişisel tanışıklığı ya da ticari bağlantısı yoktur.
Can Holding soruşturması kapsamında teknik takipte olan bir şüphelinin telefonunun bölgeden baz sinyali verdiği gerekçesiyle Gültepe’nin konutunun da olduğu sitede bazı evlerde jandarma tarafından arama yapılmıştır. Aileden kimsenin olmadığı bir anda yapılan aramada, sadece evdeki görevli yer almıştır. Dolayısıyla aile mensuplarının büyük korku ve panik yaşadıkları gibi ifade gerçeği yansıtmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı gerekli inceleme ve tahkikatları başlatmıştır."

VALİLİK: HEDEFİMİZ BAŞKA BİRİYDİ

Bu açıklamadan yaklaşık 24 saat sonra, İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6.09.2025 Salı günü jandarma ekiplerimize, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında aranan şahısların, bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulmuştur.

Jandarma ekiplerimiz ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yapmıştır. Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır.

TİM Başkan Sayın Mustafa Gültepe’nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Valiliğimizce, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

