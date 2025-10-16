Ticaret Bakanlığı'ndan 'Cancan' operasyonu! Hepsi kurtarıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Cancan' operasyonu! Hepsi kurtarıldı
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bir TIR’da 85 “Cancan” cinsi güvercin ele geçirdi. Güvercinler sağlıksız koşullardan kurtarıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemize giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’a yönelik düzenlediği operasyonda, 85 adet “Cancan” cinsi güvercin ele geçirdi.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, söz konusu güvercinleri sağlıksız koşullardan kurtararak güvenli bir alana nakletti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarmadan güvercin kümesine uyuşturucu operasyonuJandarmadan güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şunlar da kaydedildi:

"Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle yalnızca millî ekonomiyi korumakla kalmayıp, aynı zamanda canlıların ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

