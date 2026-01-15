Ters yöne giren sürücü ölümden döndü

Yayınlanma:
Düzce'de Kuzey Çevre Yolu’nda ters yönde ilerleyen otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri kamyonete çarparken, kaza kameraya yansıdı.

Elde edilen bilgilere göre, Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi geçişi Yedigöller Sapağı mevkisinde meydana geldi.

otomonil-2.jpg

Ters yöne giren Rafet T.'nin kullandığı otomobil, sol şeritte ilerleyen Umut N. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

otomonil-3.jpg

KAZADA YARALANAN OLMADI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta şeritte ilerleyen Mahmut B. yönetimindeki kamyonete, diğer otomobil ise bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaza, kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı.

otomonil-4.jpg

Kaynak:DHA

