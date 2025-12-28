Termal kameralı dron kayıp engelli vatandaşı buldu

Adana'da kaybolan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Ahmet Turan Kürüm, termal kameralı dron ile bulundu.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kaybolan zihinsel engeli bulunan 47 yaşındaki Ahmet Turan Kürüm, termal kameralı dron desteğiyle sağ olarak bulundu.

Dutlupınar Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Turan Kürüm’den haber alamayan ailesi, dün akşam Kürüm için kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Acil Yardım ve Kurtarma Derneği ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

TERMAL KAMERA DONANIMLI DRONLA YERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler çalışmalarını zorlu arazi koşullarında sürdürürken çalışmalar teknoloji destekli yöntemlerle artırıldı.

AFAD ekipleri, termal kamera donanımlı dronla Toprakkale mevkisindeki dağlık alanda yaptığı taramada Kürüm’ün yerini belirledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından Kürüm'e sağ olarak ulaşıldı. Olay yerinde yapılan sağlık kontrolünde Kürüm’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık kontrolünün ardından Ahmet Turan Kürüm ailesine teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

