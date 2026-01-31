TDK'dan yazım yanlışlarına karşı "Günün Kelimesi" uygulaması

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin doğru kullanımını yaygınlaştırmak ve toplumda yerleşmiş yazım hatalarının önüne geçmek amacıyla şubat ayı boyunca özel bir farkındalık çalışması başlatıyor. "Günün Kelimesi" uygulaması kapsamında, yazımı en çok karıştırılan kelimeler dijital mecralarda vatandaşlarla buluşacak.

KURUM BİNASINDA DİJİTAL EKRAN PAYLAŞIMLARI

Ankara Atatürk Bulvarı’ndaki TDK binasının önüne yerleştirilen dijital ekranda, her gün yazımı sıkça karıştırılan bir kelimeye yer verilecek. Bu uygulama ile hem Türkçenin zenginliğine dikkat çekilmesi hem de yoldan geçenlerin kelimeler üzerine düşünmeye teşvik edilmesi hedefleniyor.

SOSYAL MEDYA DESTEĞİ: DOĞRU-YANLIŞ KARŞILAŞTIRMASI

Yazım kurallarını dijital dünyaya da taşıyan TDK, seçilen kelimeleri eş zamanlı olarak @hergunebirkelimetdkresmi isimli Instagram hesabı üzerinden de paylaşacak. Sosyal medya paylaşımlarında sadece kelimenin doğru yazılışı değil, toplumda sıkça yapılan yanlış kullanımları da gösterilerek aradaki fark vurgulanacak.

İstanbul'da site güvenliğini vuran çocuk yakalandı

HEDEF: ETKİLİ VE DOĞRU TÜRKÇE

TDK’dan yapılan açıklamada, bu çalışmanın temel amacının toplumda dil bilincini artırmak olduğu belirtildi. Şubat ayı boyunca sürecek olan bu özel odaklanma ile, gündelik hayatta sıkça yapılan hataların fark edilmesi ve Türkçenin daha nitelikli kullanılması amaçlanıyor.