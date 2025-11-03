TBB'den Kartalkaya davasında "kamu görevlileri" tepkisi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, mahkemenin verdiği cezalarla ilgili değerlendirmelerin yanı sıra, bazı kamu görevlileri hakkındaki soruşturma sürecine ilişkin eleştiriler ve talepler yer aldı.

‘KAMU GÖREVLİLERİ EL ÇEKTİRİLMELİ’

Açıklamada yangından bir ay önceki bakanlık denetim raporuna ve devam eden soruşturma sürecine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma izni verilen kamu görevlileri, soruşturmanın selameti bakımından derhâl görevden el çektirilmelidir. Bu, peşin bir suçluluk isnadı değil; tam tersine etkin, tarafsız ve güvenilir bir soruşturma yürütülmesi için zorunlu, geçici ve hukuka uygun bir idari tedbirdir. Delillerin karartılmasının, tanık beyanlarına etki edilmesinin, hiyerarşik baskı veya işyeri içi etkileşimle süreçlerin manipüle edilmesinin önüne geçmenin en basit ve en etkili yolu budur; ayrıca mağdurların adalete güvenini güçlendirir, soruşturmayı yürüten mercilerin elini rahatlatır”

‘ORGANİZE İHMAL ZİNCİRİNİN AĞIR SONUÇLARI’

"Kartalkaya'daki facia, geçmiş örneklerde olduğu gibi, çeşitli kurum ve kuruluşların organize ihmal zincirinin; etkisiz denetimin ve liyakatsizliğin ağır sonuçlarını gözler önüne sermiştir. Yangın öncesi, sırası ve sonrasında sorumluluğu bulunan tüm faillerin eksiksiz biçimde ortaya çıkarılması ve cezalandırılması; kronikleşmiş 'denetimsizlik kültürü'nün kırılması için milat olmalıdır."

TBB, hem ceza yargılamasını hem de idari süreçleri titizlikle izlemeye devam edeceklerini duyurdu.