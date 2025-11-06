Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir: Hayal dahi edemeyeceğim bir zulmün hedefi olmanın ağırlığı

Yayınlanma:
Gezi Parkı davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararına rağmen tahliyenin gerçekleşmemesine tepki göstererek “Masum olduğumuz halde ailemize çile çektiriliyor.” dedi.

Gezi Parkı davası kapsamında Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, eşi Meriç Demir Kahraman tarafından ziyaret edildi.

Meriç Kahraman, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararına uymamasına ilişkin yaptığı açıklamada, büyük bir hayal kırıklığı içinde olduklarını söyledi.

“Bugün sabah Silivri'de Tayfun ile görüştük, karardan habersiz, umutla birbirimize sarıldık. Şu an gerçekten çok üzgünüm. Vera'yı okuldan alacağım ve ona ne diyeceğimi bilmiyorum...

Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığında ne yapılır bilmiyorum. Biz kimseye zarar vermedik, biz hayatımız boyunca kimseye kötülük etmedik, şimdi bize bunları neden yaşatıyorlar anlamıyorum. Hayatım boyunca hayal dahi edemeyeceğim bir zulmün hedefi olmanın ağırlığını kelimeye dökemiyorum. Umutlu olmak istiyorum, zorlanıyorum. Göz göre göre, masum olduğumuz halde ailemize çile çektirilirken ne denir, ne yapılır cidden bilmiyorum. Kimsenin buna engel olamamasının çaresizliğini tarif edemiyorum. Perişan haldeyiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
