Tayfun Kahraman yeniden cezaevine sevk edildi!

Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, geçirdiği MS atağı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yeniden Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

Kahraman’ın cezaevine sevk kararı, tutuklunun sağlık durumu açısından yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kahraman'ın, yatak bekleyen hastalar olduğu için cezaevine gönderildiği iddia edildi.

Meriç Kahraman hastane ziyareti sırasında eşi Tayfun Kahraman'ın yaşadığı büyük şaşkınlığı anlattı

"YATAK BEKLEYEN HASTALAR OLDUĞU İÇİN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre, tedavi sürecinde hakkında tahliye kararı verilmeyen Kahraman'ın şu an için kendisine daha fazla kortizon verilemeyeceği ve yatak bekleyen hastalar olduğu için yeniden cezaevine gönderildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Tayfun Kahraman, 13 gün önce Multiple Skleroz (MS) atağı geçirmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Kahraman'ın ailesi ve avukatları, sağlık koşullarının cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

AYM, Kahraman hakkında hak ihlali kararı vermiş ancak 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri kararı uygulamamıştı.

2 Ağustos 2005 tarihinden itibaren kısaca MS olarak ifade edilen “Multipl Skleroz” hastalığı ile mücadele eden Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin son yapılan açıklamalardan birinde felç kalma riski olduğu belirtilmişti.