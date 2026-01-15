Tayfun Kahraman yeniden cezaevine sevk edildi!

Tayfun Kahraman yeniden cezaevine sevk edildi!
Yayınlanma:
Gezi hükümlüsü Tayfun Kahraman, 13 gün önce geçirdiği MS atağı nedeniyle kaldırıldığı hastaneden bugün yeniden cezaevine sevk edildi. Kahraman'a, şu aşamada daha fazla kortizon verilemeyeceği ve yatak bekleyen hastalar olduğu için cezaevine sevkinin yapıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, geçirdiği MS atağı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yeniden Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

Kahraman’ın cezaevine sevk kararı, tutuklunun sağlık durumu açısından yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kahraman'ın, yatak bekleyen hastalar olduğu için cezaevine gönderildiği iddia edildi.

Meriç Kahraman hastane ziyareti sırasında eşi Tayfun Kahraman'ın yaşadığı büyük şaşkınlığı anlattıMeriç Kahraman hastane ziyareti sırasında eşi Tayfun Kahraman'ın yaşadığı büyük şaşkınlığı anlattı

"YATAK BEKLEYEN HASTALAR OLDUĞU İÇİN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre, tedavi sürecinde hakkında tahliye kararı verilmeyen Kahraman'ın şu an için kendisine daha fazla kortizon verilemeyeceği ve yatak bekleyen hastalar olduğu için yeniden cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Son Dakika | Özgür Özel'den Erdoğan'a Tayfun Kahraman çağrısı! "Ölünce mi rahat edeceksiniz"Son Dakika | Özgür Özel'den Erdoğan'a Tayfun Kahraman çağrısı! "Ölünce mi rahat edeceksiniz"

NE OLMUŞTU?

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Tayfun Kahraman, 13 gün önce Multiple Skleroz (MS) atağı geçirmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Kahraman'ın ailesi ve avukatları, sağlık koşullarının cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

AYM, Kahraman hakkında hak ihlali kararı vermiş ancak 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri kararı uygulamamıştı.

2 Ağustos 2005 tarihinden itibaren kısaca MS olarak ifade edilen “Multipl Skleroz” hastalığı ile mücadele eden Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin son yapılan açıklamalardan birinde felç kalma riski olduğu belirtilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
12'nci Yargı Paketi'nde 'infaz düzenlemesi' bilmecesi: Var mı yok mu?
12'nci Yargı Paketi'nde 'infaz düzenlemesi' bilmecesi: Var mı yok mu?
Otomobilde ölü bulunmuştu: Katili arkadaşı çıktı
Otomobilde ölü bulunmuştu: Katili arkadaşı çıktı