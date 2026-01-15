Meriç Kahraman hastane ziyareti sırasında eşi Tayfun Kahraman'ın yaşadığı büyük şaşkınlığı anlattı

Meriç Kahraman hastane ziyareti sırasında eşi Tayfun Kahraman'ın yaşadığı büyük şaşkınlığı anlattı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, eşini hastanede ziyaret etti. Meriç Kahraman, hastane ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Meriç Kahraman, eşinin hasta yatağında kandil simidi yediği sırada büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyerek, 4 yıldır ilk kez kandil simidi yediğini anlattı.

Gezi Davasından tutuklu olan ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen ileri düzey MS hastası Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, eşini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Son Dakika | Özgür Özel'den Erdoğan'a Tayfun Kahraman çağrısı! "Ölünce mi rahat edeceksiniz"Son Dakika | Özgür Özel'den Erdoğan'a Tayfun Kahraman çağrısı! "Ölünce mi rahat edeceksiniz"

"ŞUBAT AYININ İLK HAFTASINDA YENİDEN HASTANEYE SEVK EDİLECEK"

Ziyarete ilişkin sosyal medya X hesabından paylaşım yapan Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman'ın sağlık durumunun, 3 ay süreyle yakından takip edileceğini, mevcut ilaç tedavisinin yanında ek ilaç ve fizik tedavilerinin de söz konusu olabileceğini ifade etti. Meriç Kahraman, eşi Tayfun Kahraman'ın, şubat ayının ilk haftasında tetkikler için yeniden hastaneye sevk edileceğini kaydetti.

TAYFUN KAHRAMAN 4 YIL SONRA İLK KEZ KANDİL SİMİDİ YEMİŞ!

Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman'ın hasta yatağında yattığı sırada kandil simidi yediğini ve bu esnada büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlattı. Meriç Kahraman, "Hasta yatağında bir parça kandil simidi yerkenki şaşkınlığını ömrüm boyunca unutmayacağım; meğer 4 senedir hiç yememiş" dedi.

Meriç Kahraman, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tayfun’u bugün yine 1 saat hastanede Adalet Bakanlığı’nın izniyle ziyaret ettim.

Tayfun’a uygulanan yüksek doz kortizon yüklemesinin geçirdiği akut MS atağına olacak etkileri 3 ay süre ile yakından takip edilecek. Bu süre zarfında mevcut ilaç tedavisine ek ilaç ve fizik tedavileri söz konusu. Ancak gün içerisinde Marmara Kapalı Cezaevi’ne geri sevki sağlanacak ve Şubat ayının ilk haftasında da yine tetkikler için hastaneye sevk edilecek.

22 senedir MS hastası olan Tayfun’un sağlığına kavuşması için titizlikle çaba sarf eden tüm doktorlara, sağlık personellerine ve Cerrahpaşa Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yönetimine tekrar minnetlerimizi iletmek isterim.

Tayfun’un bugün bir kandil gününde Nöroloji bölümündeki hasta yatağında bir parça kandil simiti yerkenki şaşkınlığını ömrüm boyunca unutmayacağım; meğer 4 senedir hiç yememiş.

Tayfun’un bugün götürüldüğü yere giremiyorum, tutun koluma Tayfun deyip eve de getiremiyorum.

Bu çaresizliği tarif edemiyorum.

Eşim Tayfun Kahraman masumdur. Anayasa Mahkemesi kararı ortadadır.

Uğradığımız haksızlığın, cezaevi koşullarında Tayfun’un hastalığının daha da ilerlemesinin vicdani ve hukuki sorumluluğunu daha fazla üzerinizde taşımayın.

Tayfun’u bırakın, evimizde iyileşsin.

meric-kahraman.png
Meriç Demir Kahraman'ın X paylaşımı (15 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
Cezaevinden yeni çıkmıştı! Eski eş tartışması kanlı bitti: Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü!
Cezaevinden yeni çıkmıştı! Eski eş tartışması kanlı bitti: Bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü!
Elazığ'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı!
Elazığ'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı!
'Mardinli Marilyn Monroe' cezaevine teslim oldu
'Mardinli Marilyn Monroe' cezaevine teslim oldu