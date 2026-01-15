Meriç Kahraman hastane ziyareti sırasında eşi Tayfun Kahraman'ın yaşadığı büyük şaşkınlığı anlattı

Gezi Davasından tutuklu olan ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen ileri düzey MS hastası Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, eşini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya X hesabından paylaşım yapan Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman'ın sağlık durumunun, 3 ay süreyle yakından takip edileceğini, mevcut ilaç tedavisinin yanında ek ilaç ve fizik tedavilerinin de söz konusu olabileceğini ifade etti. Meriç Kahraman, eşi Tayfun Kahraman'ın, şubat ayının ilk haftasında tetkikler için yeniden hastaneye sevk edileceğini kaydetti.

Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman'ın hasta yatağında yattığı sırada kandil simidi yediğini ve bu esnada büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlattı. Meriç Kahraman, "Hasta yatağında bir parça kandil simidi yerkenki şaşkınlığını ömrüm boyunca unutmayacağım; meğer 4 senedir hiç yememiş" dedi.

Meriç Kahraman, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tayfun’u bugün yine 1 saat hastanede Adalet Bakanlığı’nın izniyle ziyaret ettim.

Tayfun’a uygulanan yüksek doz kortizon yüklemesinin geçirdiği akut MS atağına olacak etkileri 3 ay süre ile yakından takip edilecek. Bu süre zarfında mevcut ilaç tedavisine ek ilaç ve fizik tedavileri söz konusu. Ancak gün içerisinde Marmara Kapalı Cezaevi’ne geri sevki sağlanacak ve Şubat ayının ilk haftasında da yine tetkikler için hastaneye sevk edilecek.

22 senedir MS hastası olan Tayfun’un sağlığına kavuşması için titizlikle çaba sarf eden tüm doktorlara, sağlık personellerine ve Cerrahpaşa Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yönetimine tekrar minnetlerimizi iletmek isterim.

Tayfun’un bugün bir kandil gününde Nöroloji bölümündeki hasta yatağında bir parça kandil simiti yerkenki şaşkınlığını ömrüm boyunca unutmayacağım; meğer 4 senedir hiç yememiş.

Tayfun’un bugün götürüldüğü yere giremiyorum, tutun koluma Tayfun deyip eve de getiremiyorum.

Bu çaresizliği tarif edemiyorum.

Eşim Tayfun Kahraman masumdur. Anayasa Mahkemesi kararı ortadadır.

Uğradığımız haksızlığın, cezaevi koşullarında Tayfun’un hastalığının daha da ilerlemesinin vicdani ve hukuki sorumluluğunu daha fazla üzerinizde taşımayın.

Tayfun’u bırakın, evimizde iyileşsin.