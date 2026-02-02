Tatil planları suya düştü: İki dev tatil tek haftaya sıkıştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair merakla beklenen takvimi açıkladı. İkinci dönem planlamasının detayları ortaya çıkarken, tatil günlerinin birbirine denk gelmesi, yıl içinde daha fazla mola bekleyen öğrencilerin hevesini kursağında bıraktı. Özellikle bahar dönemindeki o hafta, takvimin en çok konuşulan konusu oldu.

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRBİRİNE GİRDİ

Öğrencilerin dönem ortasında nefes almasını sağlayan ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın tarihleri bu yıl çakıştı. Normal şartlarda ayrı zamanlarda kullanılmasına alışılan bu iki izin dönemi, yeni takvimde aynı haftaya sıkıştırıldı.

MEB takvimine göre;

İkinci Ara Tatil: 16 Mart Pazartesi günü başlayacak, 20 Mart Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı: Arefe günü 19 Mart’a denk geliyor. Bayram ise 22 Mart’ta sona eriyor.

Bu tabloya göre; ara tatilin tam ortasında bayram tatili başlayacak. Yani öğrenciler, ara tatil bittikten sonra ayrıca bir bayram tatili yapamayacak. Eğitim camiasında "çifte tatil" beklentisi içinde olanlar için bu durum, izin günlerinin azalması anlamına geliyor.

BAHAR DÖNEMİNDE RESMİ TATİL TAKVİMİ NASIL?

Nisan ve Mayıs ayları ise öğrencilere kısa süreli molalar sunacak. Resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi ders programlarını bölecek:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta ortasında bir gün tatil olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma gününe denk geliyor. Bu tarih, hafta sonu tatiliyle birleşerek öğrencilere 3 günlük blok bir tatil imkanı sunacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı günü kutlanacak. Hafta başında bir günlük mola verilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı, okulların kapanmasına yakın bir tarihe, Mayıs ayının sonuna denk geliyor.

Kurban Bayramı Tatili: 26 Mayıs (Arefe) günü başlayıp 30 Mayıs’ta sona erecek.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yoğun ve çakışmalı geçen bir takvimin ardından öğrenciler için final zili 26 Haziran 2026 tarihinde çalacak. Karnelerin alınmasıyla birlikte yaz tatili resmen başlayacak.

Öğretmenler ise öğrenciler tatile çıktıktan sonra bir süre daha okulda olacak. Öğretmenlerin mesleki çalışma programları (seminer dönemi) 29 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.