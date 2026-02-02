Tatil planları suya düştü: İki dev tatil tek haftaya sıkıştı

Tatil planları suya düştü: İki dev tatil tek haftaya sıkıştı
Yayınlanma:
Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek takvimdeydi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi resmen netleşti ancak detaylar öğrencileri üzecek cinsten. Beklenen 'çifte tatil' hayali suya düştü. İşte ilkokuldan üniversiteye tüm öğrencileri ilgilendiren o kritik tarih çakışması ve tatil günleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair merakla beklenen takvimi açıkladı. İkinci dönem planlamasının detayları ortaya çıkarken, tatil günlerinin birbirine denk gelmesi, yıl içinde daha fazla mola bekleyen öğrencilerin hevesini kursağında bıraktı. Özellikle bahar dönemindeki o hafta, takvimin en çok konuşulan konusu oldu.

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRBİRİNE GİRDİ

Öğrencilerin dönem ortasında nefes almasını sağlayan ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın tarihleri bu yıl çakıştı. Normal şartlarda ayrı zamanlarda kullanılmasına alışılan bu iki izin dönemi, yeni takvimde aynı haftaya sıkıştırıldı.

MEB takvimine göre;

  • İkinci Ara Tatil: 16 Mart Pazartesi günü başlayacak, 20 Mart Cuma günü sona erecek.
  • Ramazan Bayramı: Arefe günü 19 Mart’a denk geliyor. Bayram ise 22 Mart’ta sona eriyor.

Bu tabloya göre; ara tatilin tam ortasında bayram tatili başlayacak. Yani öğrenciler, ara tatil bittikten sonra ayrıca bir bayram tatili yapamayacak. Eğitim camiasında "çifte tatil" beklentisi içinde olanlar için bu durum, izin günlerinin azalması anlamına geliyor.

Üç ay yaz tatili kalkıyor: Öğrencilere kötü haberi verdiÜç ay yaz tatili kalkıyor: Öğrencilere kötü haberi verdi

BAHAR DÖNEMİNDE RESMİ TATİL TAKVİMİ NASIL?

Nisan ve Mayıs ayları ise öğrencilere kısa süreli molalar sunacak. Resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi ders programlarını bölecek:

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta ortasında bir gün tatil olacak.
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma gününe denk geliyor. Bu tarih, hafta sonu tatiliyle birleşerek öğrencilere 3 günlük blok bir tatil imkanı sunacak.
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı günü kutlanacak. Hafta başında bir günlük mola verilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı, okulların kapanmasına yakın bir tarihe, Mayıs ayının sonuna denk geliyor.

Kurban Bayramı Tatili: 26 Mayıs (Arefe) günü başlayıp 30 Mayıs’ta sona erecek.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yoğun ve çakışmalı geçen bir takvimin ardından öğrenciler için final zili 26 Haziran 2026 tarihinde çalacak. Karnelerin alınmasıyla birlikte yaz tatili resmen başlayacak.

Öğretmenler ise öğrenciler tatile çıktıktan sonra bir süre daha okulda olacak. Öğretmenlerin mesleki çalışma programları (seminer dönemi) 29 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Türkiye
Yağışlar arttı barajlar doldu! Ankara’da su seviyeleri yükseliyor
Yağışlar arttı barajlar doldu! Ankara’da su seviyeleri yükseliyor
Emeklilere ayar veren vekil AKP'ye geçmeden önce farklı düşünüyormuş! 7 önerge ve teklife imza atmış
Emeklilere ayar veren vekil AKP'ye geçmeden önce farklı düşünüyormuş! 7 önerge ve teklife imza atmış