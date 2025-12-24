Üç ay yaz tatili kalkıyor: Öğrencilere kötü haberi verdi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite eğitimini 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 yıla düşürmeyi planladıklarını duyurdu.

Erol Özvar, yeni sistemin ders süreleri ve kredileri değiştirmeden toplam lisans süresinde kısalmayı öngördüğünü açıkladı. 2 dönemlik sürenin nasıl telafi edileceği merak konusu olurken açıklama yine Özvar'dan geldi.

ÜÇ AY YAZ TATİLİ KALKIYOR

Öğrencilerin eğitim süresinden kayıp yaşamayacaklarını ve aynı ders sayısı ile krediyi almaya devam edeceklerini belirten Özvar, üçüncü dönem için gereken zaman aralığını ise tatillerden kısarak yaratacaklarını açıkladı.

YÖK yüksek puanlı o bölümlerde kontenjanları düşürecek

2026-2027 yılı eğitim ve öğretim döneminde başlaması planlanan yeni sistem ile üniversitelerin eylül ayının başlarında açılması ve temmuz ayının ortalarında kapanması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERE KÖTÜ HABERİ VERDİ

Özvar, hazırlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerimizle beraber bu alanda çalışmaya başladık. Biz yaz okulları yerine acaba diyoruz yaz aylarını da kullanabileceğimiz bir eğitim sistemi oluşturabilir miyiz? Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı bilmenizi isteriz. Yani bir sene içerisinde 3 farklı sömestr mantığı olacak.

14 hafta sürüyor bir yarıyıl eğitimi, bunu biraz daha kısaltacağız ancak öğrencilerin alacağı krediyi, yapacağı projeyi azaltmayacağız. Daha yoğunlaşmış bir programlama ile eylül ayında başlayan ve temmuz ayında sona eren bir eğitim planlıyoruz."