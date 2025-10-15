Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yapmıştı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralılardan 50 yaşındaki Hakan Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 7’ye çıktı. 29 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Cemal Karakuş ise tutuklandı.

Mersin Erdemli'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralılardan 50 yaşındaki Hakan Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 7’ye çıktı.

Kaza, 7 Ekim'de Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan 29 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Cemal Karakuş kontrolündeki minibüs, virajda kontrolünü kaybedip 10 metreden yuvarlandı.

Mersin'deki feci kazada bilanço ağırlaştı: Ölü sayısı 6'ya yükseldiMersin'deki feci kazada bilanço ağırlaştı: Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.tarim-iscilerini-tasiyan-minibusun-saram-963925-286235.jpg

Yaralanan sürücü Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz, Ümmü Demir (48), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ümmü Demir ile Mustafa Uçman, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Hakan Yılmaz da bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.tarim-iscilerini-tasiyan-minibusun-saram-963930-286235.jpg

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Cemal Karakuş da dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

