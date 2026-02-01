Talep her geçen gün artıyor: Kilosu 20 lira

Talep her geçen gün artıyor: Kilosu 20 lira
Yayınlanma:
Yozgat'ta, dağın altındaki kapalı mağaralardan çıkarılan doğal kaya tuzu, yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık iki asırdır işletilen tuz havzasından elde edilen kaya tuzu, Yerköy’de kilosu 20 liradan satılırken, talebinin her geçen gün arttığı belirtiliyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyü ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçeleri arasında yer alan ve iki yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösteren tuz havzasından çıkarılan tamamen doğal kaya tuzunun, çok sayıda fayda sunduğu ifade edildi.

talep-her-gecen-gun-artiyor-kilosu-20-lira-2.jpg

Sekili havzasından çıkarılan kaya tuzunun, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok elementi bünyesinde barındırdığına dikkat çekilirken; şifa kaynağı olarak görülen bu ürüne olan ilginin her geçen gün arttığı vurgulandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Tuzcular Sokağı’nda dededen kalma kaya tuzunu farklı boyutlarda değirmenlerde öğüterek kilosunu 20 liradan satışa sunan 72 yaşındaki Mustafa Uslu, kaya tuzunun özellikle tereyağı, yaprak salamurası, turşu, salça ve yemek yapımında tercih edildiğini belirtti.

talep-her-gecen-gun-artiyor-kilosu-20-lira-3.jpg

Yem fiyatlarına KDV zammı geldi!Yem fiyatlarına KDV zammı geldi!

"CANAN KARATAY VASITASIYLA TÜKETİMİ ARTMIŞTIR"

Uslu, konuya ilişkin şunları söyledi:

  • "1954 yılında dedem gelmiş, bu dükkanı açmış. Dükkan benden büyük. 70 yaşındayım, dükkan 72 yaşında. Dededen kalma meslek. Ticareti seviyorum. Ticaretle uğraşmak istedim. 1976'da askere gittim. 1978'den beri bu dükkanın başındayım.
  • Sekili mağarasından, Sekili Tuz ocağından getiriyoruz. Tuz dağın altından, kapalı alan içinde çıkıyor. Aşağı yukarı 3-5 kilometre uzunluğu var. Yani bir Yerköy’ün ahalisini alacak şekilde mağara.

talep-her-gecen-gun-artiyor-kilosu-20-lira-1.jpg

  • Televizyonda çıkan Canan Karatay vasıtasıyla kaya tuzu tüketimi son yıllarda artmıştır. Araştırmacılar kaya tuzunun faydasını görmüşler. Organik tuz, bir işlem görmüyor. İçerisinde sodyum, klor, iyot yoktur. Organik tamamen.
  • Bu meslek tükenmek üzere. Benden sonra bırakacağım bir çocuk falan yok. Çocuklarım kendileri iş seçti. Onlar da ticarete atıldı."

Kaynak:ANKA

Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
Türkiye
Su tankı görünümlü sevkiyat! Başkentin girişinde yakalandı
Su tankı görünümlü sevkiyat! Başkentin girişinde yakalandı
Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yollarında 3 ayrı noktaya çığ düştü
Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yollarında 3 ayrı noktaya çığ düştü
Özgür Özel: Bunlar çelme taktıkça millet kolumuzdan tutup ayağa kaldırıyor
Özgür Özel: Bunlar çelme taktıkça millet kolumuzdan tutup ayağa kaldırıyor