Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyü ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçeleri arasında yer alan ve iki yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösteren tuz havzasından çıkarılan tamamen doğal kaya tuzunun, çok sayıda fayda sunduğu ifade edildi.

Sekili havzasından çıkarılan kaya tuzunun, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok elementi bünyesinde barındırdığına dikkat çekilirken; şifa kaynağı olarak görülen bu ürüne olan ilginin her geçen gün arttığı vurgulandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Tuzcular Sokağı’nda dededen kalma kaya tuzunu farklı boyutlarda değirmenlerde öğüterek kilosunu 20 liradan satışa sunan 72 yaşındaki Mustafa Uslu, kaya tuzunun özellikle tereyağı, yaprak salamurası, turşu, salça ve yemek yapımında tercih edildiğini belirtti.

"CANAN KARATAY VASITASIYLA TÜKETİMİ ARTMIŞTIR"

Uslu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"1954 yılında dedem gelmiş, bu dükkanı açmış. Dükkan benden büyük. 70 yaşındayım, dükkan 72 yaşında. Dededen kalma meslek. Ticareti seviyorum. Ticaretle uğraşmak istedim. 1976'da askere gittim. 1978'den beri bu dükkanın başındayım.

Sekili mağarasından, Sekili Tuz ocağından getiriyoruz. Tuz dağın altından, kapalı alan içinde çıkıyor. Aşağı yukarı 3-5 kilometre uzunluğu var. Yani bir Yerköy’ün ahalisini alacak şekilde mağara.