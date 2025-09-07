Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adana- Mersin Otoyolu Sarıveli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 DPF 301 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobil, sağ şeritte ters dönerek durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince kontrolde otomobildeki Bekir Demir (35) isimli kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 3 kişi ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

