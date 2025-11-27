Tahliyesi beklenen Demirtaş'a yeni dava! 7 yıla kadar hapsi isteniyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
AİHM'nin verdiği kararın ardından tahliyesi beklenen HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu gerekçe gösterilerek 7 yıla kadar hapsi istendi.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yeni bir dava daha açıldı. Söz konusu dava Demirtaş'ın Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle açıldı.

Hakim, 2 dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi, Ankara ve Mardin'deki ifadelerine ilişkin dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmedi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Demirtaş'ın, zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

AVUKATI SEGBİS İLE BAĞLANDI

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan müşteki avukatı, Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Hakim, beyanların alınmasının ardından sanığın mevcut halinin devamına ve sonraki celseye katılmaması halinde "susma hakkını kullandığının kabul edileceğine" yönelik ihtarda bulunulmasına karar verip duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

TAHLİYESİ BEKLENİYORDU

4 Kasım 2016 tarihinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş hakkında AİHM birden fazla kez hak ihlali kararı verdi. Son olarak verilen hak ihlali kararının ardından avukatları tarafından mahkemeye başvuru yapıldı. Gözler yakın zamanda Demirtaş'ın tahliye edilmesine çevrilmişti.

Nitekim bugün yargı paketi hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Demirtaş'ın tahliyesine yönelik açıklamasında "Bununla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi’nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

