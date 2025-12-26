Tahliye sevinciyle yola çıkmışlardı: Aynı aileden 3 kişi cezaevi yolunda can verdi

Tahliye sevinciyle yola çıkmışlardı: Aynı aileden 3 kişi cezaevi yolunda can verdi
Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Kapucu ailesinin, cezaevinden tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri öğrenildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı feci bir kaza yaşandı. Kazada, 24 yaşındaki Soner Kapucu'nun, sürücünün babası 61 yaşındaki Mehmet Kapucu ve akrabası 8 yaşındaki Mehmet Kapucu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Feci kaza akşam saat 18.00 civarında Demirci ilçesine bağlı Demirci-Selendi kara yolunda meydana geldi.

Soner Kapucu'nun kullandığı 64 AU 105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Dülger idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Soner Kapucu ile yanındaki babası Mehmet Kapucu'nun öldüğünü anlaşıldı.

Kazada yaralanan Mehmet Kapucu ile sürücü Mustafa Dülger, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Kapucu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı Mustafa Dülger'in tedavisinin devam ettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

YAKINLARINI CEZAEVİNDEN ALMAYA GİDİYORLARMIŞ

Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen yakınları Cüneyt Kupucu'yu almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ayrıca ölen 8 yaşındaki Mehmet Kapucu'nun ise cezaevinden tahliye edilen Cüneyt Kapucu'nun oğlu olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

