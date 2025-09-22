Tabancayla vurulmuş halde bulundu hastanede öldü

Olay, saat 15.30 sıralarında İpek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki daireden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANADE ÖLDÜ

Eve giren ekipler, Mustafa Kılınç’ı kanlar içinde buldu. İlk müdahalesi yapılan Kılınç, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Kılınç, yaşamını yitirdi.

4 çocuk babası olduğu öğrenilen Kılınç’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.