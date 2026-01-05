Suriye'den Türkiye'ye sokmak istediler! 52 Kalaşnikofa el konuldu
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapan bir kamyonda, mazot deposuna gizlenmiş 52 uzun namlulu silah ve 41 şarjör bulundu.
Gümrük ekiplerinin dikkati sayesinde gerçekleştirilen operasyonda, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.
GÜMRÜK KAPISINDA DURDURULDU
Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sınırdan giriş yapan kamyonu şüpheli davranışlar nedeniyle durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi.
52 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ
Aramada, kamyonun mazot deposuna gizlenmiş 52 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 41 şarjör bulundu. Silahlara el konulurken, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.