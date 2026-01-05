Suriye'den Türkiye'ye sokmak istediler! 52 Kalaşnikofa el konuldu

Suriye'den Türkiye'ye sokmak istediler! 52 Kalaşnikofa el konuldu
Yayınlanma:
Akçakale’de Suriye’den gelen kamyonda 52 silah ve 41 şarjör ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapan bir kamyonda, mazot deposuna gizlenmiş 52 uzun namlulu silah ve 41 şarjör bulundu.

Gümrük ekiplerinin dikkati sayesinde gerçekleştirilen operasyonda, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.sanliurfada-gumruk-kapisinda-52-uzun-na-1098688-326102.jpg

Çete liderinin doğum gününü böyle kutlamışlardı: Yüzlerinde maske ellerinde uzun namlulu silahlar! 8 kişi yakalandıÇete liderinin doğum gününü böyle kutlamışlardı: Yüzlerinde maske ellerinde uzun namlulu silahlar! 8 kişi yakalandı

Yatağın altından kalaşnikof çıktı!Yatağın altından kalaşnikof çıktı!

GÜMRÜK KAPISINDA DURDURULDU

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sınırdan giriş yapan kamyonu şüpheli davranışlar nedeniyle durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi.

sanliurfada-gumruk-kapisinda-52-uzun-na-1098692-326102.jpg

sanliurfada-gumruk-kapisinda-52-uzun-na-1098687-326102.jpg

52 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, kamyonun mazot deposuna gizlenmiş 52 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 41 şarjör bulundu. Silahlara el konulurken, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

