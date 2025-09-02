Süreç komisyonunda Cumartesi Anneleri gündemi: CHP'li Konuralp'tan Bakan Yerlikaya’ya soru önergesi

Süreç komisyonunda Cumartesi Anneleri gündemi: CHP'li Konuralp'tan Bakan Yerlikaya’ya soru önergesi
Yayınlanma:
CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Okan Konuralp, Cumartesi Anneleri’nin kayıplar, Galatasaray Meydanı yasakları ve faili meçhul cinayetlere ilişkin taleplerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ileterek, "Yeni soruşturmalar başlatmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Okan Konuralp, komisyonda Cumartesi Anneleri adına söz alan Maside Ocak Kışlakçı, İkbal Eren Yarıcı ve Besna Tosun'un değerlendirme ve talepleri çerçevesinde, İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şunlara yer verdi:

“TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tutanaklarında da yer alan beyanlar doğrultusunda, Hasan Ocak'ın zorla kaybedilmesine ilişkin faillerin belirlenmesi, soruşturma süreçlerinde ihmali bulunanların tespiti, cezasızlık kültürünün ortadan kaldırılması, adalete erişimin sağlanması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yeni bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Komisyonda yapılan görüşmeler ışığında, Hayrettin Eren'in zorla kaybedilmesine ilişkin faillerin belirlenmesi, soruşturma süreçlerinde ihmali bulunanların tespiti, cezasızlık kültürünün ortadan kaldırılması, adalete erişimin sağlanması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yeni bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

"GALATASARAY MEYDANI KISITLAMASI KALKACAK MI?"

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın zorla kaybedilen yakınları için adalet ve hakikat talebiyle 1995 yılından bu yana her hafta bir araya geldikleri Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemlere yönelik katılımın kısıtlanmasını da içeren yasakları kaldırmayı düşünüyor musunuz?

Besna Tosun'un komisyondaki açıklamalarında yer alan 34 UD 597 plakalı araç 19 Ekim 1995 tarihinde kimin adına tescillidir? Tosun Ailesi'nin bu plakanın kimin adına tescilli olduğu sorusuna bakanlığınızın 'özel hayatın gizliliği' denilerek cevapsız bırakılmasının gerekçesi nedir?”

"HEPİMİZİN VİCDANINA YÖNELİK BİR ÇAĞRI"

CHP Ankara Milletvekili Konuralp, önergelere ilişkin "Cumartesi Anneleri'nin kaybolan evlatları bulma mücadelesi hepimizin vicdanına, insanlığına yöneltilmiş bir çağrıdır. Dolayısıyla TBMM'de yürütülen çalışma, ülkenin kendi vicdanıyla yüzleşip yüzleşmeyeceğinin de sınavıdır" ifadelerini kullandı.

TBMM Komisyonu'nda Cumartesi Anneleri adına konuşan Besna Tosun'un "Yakınlarımızı her vatandaşın hakkı olan hukuki güvencelerin dışına çıkarıp zorla kaybedenlerin adil mahkemelerin huzurunda yargılanması ve hak ettikleri cezayı almaları gerekiyor. Amacımız hakikatin ortaya çıkması ve adaletin sağlanması. Bizler sadece kendi kayıplarımız için değil, bu ülkenin bütün kayıpları için, bütün evlatları için adalet istiyoruz” ifadelerini anımsatan Konuralp, gözaltında kaybedilen yurttaşların ve faili meçhullerin yalnızca ailelerinin değil, tüm toplumun yarası olduğunu vurguladı.

“KAYIPLARA DA BORCUMUZ VAR”

Konuralp, "Demokratik bir gelecek istiyorsak, geçmişin karanlığıyla da yüzleşmeliyiz. Cezasızlık zincirini kırmadan, adaletin kapısını aralamadan toplumsal barışa ulaşamayız. Neredeyse yarım asırdır gözyaşlarıyla evlatlarını arayan annelere adalet borcumuz var. Ahmet Kaya'nın sesinden ve sözünden mülhem ‘Beni bul anne' diyen kayıplara da borcumuz var. Bu borç, hakikati ortaya çıkararak, kaybedenlerden kaybedilenlerin hesabını sorarak ödenebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

