Suç makinesi sokakta karşılaştığı husumetlisini vurdu!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolda karşılaştığı husumetlisi Selim C. (36)’yi tabancayla bacağından vurarak olay yerinden kaçan Erdinç Ç. (40) polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, emniyette verdiği ifadede, “Bana küfür etti, çok sinirlendim ve ateş ettim” dediği öğrenildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi’nde, geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolda yürüdükleri sırada karşılaşan Erdinç Ç. ile husumetli olduğu Selim C. (36) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Erdinç. Ç., yanında bulunan tabancayla Selim C.’ye ateş etti.

HUSUMETLİSİNİ BACAĞINDAN YARALADI!

Kurşun Selim C.’nin sol bacağına isabet ederken şahıs yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI!

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda Erdinç Ç., saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı ve gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, “Bana küfür etti, çok sinirlendim ve ateş ettim” ifadelerini kullandığı öğrenilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan Erdinç Ç., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

