Su krizi büyüyor: 6 gün daha uzatıldı

Su krizi büyüyor: 6 gün daha uzatıldı
Yayınlanma:
Bursa’da planlı olarak düzenlenen su kesintisin 6 gün daha uzatıldığı duyuruldu.

Bursa’da planlı olarak düzenlenmekte olan su kesintisi uygulamasının 6 gün daha uzatıldığı duyuruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.

Su kesintilerinin 12 saati geçmemek kaydıyla, dönüşümlü olarak uygulanacağı belirtildi.

Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacakBursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak

"ÜNİVERSİTE VE HASTANELER ETKİLENMEYECEK"

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.’’

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Sağlık astsubayının öldürdüğü emekli astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık astsubayının öldürdüğü emekli astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Apartman otoparkında patlama!
Apartman otoparkında patlama!