Su krizi büyüyor: 6 gün daha uzatıldı

Bursa’da planlı olarak düzenlenmekte olan su kesintisi uygulamasının 6 gün daha uzatıldığı duyuruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.

Su kesintilerinin 12 saati geçmemek kaydıyla, dönüşümlü olarak uygulanacağı belirtildi.

Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak

"ÜNİVERSİTE VE HASTANELER ETKİLENMEYECEK"

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: