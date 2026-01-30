Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Akshat Harbola, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine liderlik etme görevini Türkiye'yi de kapsayacak şekilde genişleterek Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü oldu.

İstanbul ofisi de Spotify'ın ülkedeki varlığını güçlendirirken, yerel uzmanlığı ve üst düzey yönetimle pazarı desteklemeyi hedefleyen yeni ekip üyelerinin katılımıyla yıl boyunca büyümeye devam edecek.

Türkiye, Spotify için öncelikli pazarlardan biri olmayı sürdürürken, bu yaklaşım 2026 boyunca lider ve ekip yatırımlarının devam etmesi, yerel uzmanların istihdamı ve İstanbul ofisinin açılmasıyla kendini gösterecek.

Şirket bu kapsamda 2026'nın bahar aylarında başlayarak yıl boyunca İstanbul'da yerel sanatçı ekosistemini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla müzik streaming ekonomisi, editoryal çalma listeleri ve diğer araçlar ile ilgili özel oturumlar içeren Spotify Masterclasslar düzenleyecek.

Spotify ayrıca EQUAL Türkiye ile kadın sanatçıları, RADAR Türkiye ile ise yükselişte olan yetenekleri desteklemeyi amaçlayan başarılı programlarını devam edecek. Öte yandan, Spotify, başta 25 yaş altı gençler olmak üzere genç dinleyicilerin ikonik Türk sanatçıları keşfetmesinde önemli bir rol oynayan ICON programı da sürdürerek Türkiye'nin en sevilen sanatçılarının kültürel etkisini ve mirasını onurlandırmaya devam edecek.

SPOTİFY TÜRKİYE'Yİ ÖNCELİKLİ PAZAR OLARAK KONUMLANDIRIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü Akshat Harbola, İstanbul'da bir ofis açmanın Spotify için sembolik değil, tamamen yapısal bir adım olduğunu belirtti.

Spotify'dan premium üyeleri üzecek karar!

Harbola, Türkiye'nin kendileri için öncelikli bir pazar olduğunu ve buradaki varlıklarını güçlendirmenin Türkiye'nin müzik ekosistemine, sanatçılarına, içerik üreticilerine ve kültürüne olan uzun vadeli bağlılıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki sanatçıların dünya genelindeki bilinirliklerine yardımcı olmak istediklerini vurgulayan Harbola, Spotify'ın rolünün streamingin çok ötesine uzandığını, platformun Türkiye'deki öncelikli odağının içerik üreticileri ve sanatçılar olmaya devam edeceğini anlattı.

Türk müziğinin olağanüstü bir zenginliğe sahip olduğuna işaret eden Harbola, "Geçmişten gelen güçlü bir mirasa sahipken aynı zamanda kendini sürekli yeniden keşfediyor ve bu derinlik, dinleyiciler tarafından anında hissediliyor. Öte yandan, Türkiye'de insanların yerel müziğe duyduğu sevgi tartışılmaz. Bu sadece bir tercih değil, insanların Türk sanatçıları dinleme, onları keşfetme ve tekrar tekrar onlara geri dönme biçimlerine açıkça yansıyan derin, duygusal bir bağ. Derin köklere sahip Türk müziğinin bu zenginliğini uzun vadede desteklemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

TÜRK MÜZİĞİ KÜRESEL DİNLEYİCİDE GÜÇLÜ BÜYÜME YAKALADI

Harbola, Türk müziğine duyulan güçlü ilginin dünyada da kendini gösterdiğini vurgulayarak, 2025'te Türkiye dışında 52 milyon kullanıcının, en az bir Türkçe şarkı dinlediğini aktardı.

Türk müziğinin yurt dışı dinlenmelerinin 2020-2025 yılları arasında yüzde 160'ın üzerinde artış gösterdiğine dikkati çeken Harbola, aynı dönemde sadece arabesk müziğin dinlenmelerindeki artışın yaklaşık yüzde 150 olduğu bilgisini paylaştı.

Harbola, bu rakamların Türk müziğinin küresel sahnede ne kadar güçlü bir yerde konumlandığının göstergesi olduğunun altını çizerek, "Dünyadaki on milyonlarca dinleyici Türkçe şarkılara ilgi gösteriyor. Pop, hip-hop, arabesk ve elektronik müzik gibi türlerde olağanüstü bir büyüme görüyoruz. Bu ivmeyi bugüne kadar desteklemiş olmaktan gurur duyuyor, şimdi ise bir sonraki aşamaya odaklanıyoruz. Kariyerlerin sürdürülebilirliğini desteklemek ve yerel seslerin dünya çapında farklı kitlelere ulaşmasına yardımcı olmak." değerlendirmelerinde bulundu.

TÜRKÇE MÜZİĞİN KÜRESEL DİNLEYİCİ HARİTASI GENİŞLİYOR

Türkçe parçaların 2025'te en çok Almanya, ABD, Hollanda, Fransa ve Birleşik Krallık'ta dinlendiğini vurgulayan Harbola, Azerbaycan, Brezilya, Avusturya, Hindistan ve Kanada'da ilginin hızla arttığını belirtti.

Harbola, bu ivmenin arkasında ise 2025'te Türkiye dışındaki dinleyiciler tarafından en çok dinlenen Lvbel C5, BLOK3, Semicenk, Tarkan ve Ezhel gibi sanatçıların olduğunu aktardı.

Geçmişten bugüne farklı nesilleri şekillendiren sanatçı ve şarkılardan geleceğe yön veren yeni seslere kadar, Türk müzik kültürünün her katmanını kutlamanın ve onurlandırmanın sorumlulukları olduğunu vurgulayan Harbola, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu yaratıcılığın hem farklı nesiller arasında hem de dünyanın dört bir yanında görülmesini, duyulmasını ve ilham vermesini istiyoruz. Tıpkı Tame Impala gibi global sanatçıların, Barış Manço başta olmak üzere 70'lerin Türk müziğinden ilham alışı gibi, bu tür kültürel etkileşimlerin ve bağların daha fazla artmasını arzuluyoruz. Sanatçıları bilgiyle güçlendirmek, müziklerini desteklemek kadar önemli. İstanbul'da düzenleyeceğimiz Spotify Masterclasslar aracılığıyla sanatçılara ve sanatçı ekiplerine, hızla değişen müzik ekonomisinde başarılı olmalarına yardımcı olacak pratik araçlar ve bilgiler sunmayı hedefliyoruz.

"TÜRKİYE'NİN YARATICI EKONOMİSİNE YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"