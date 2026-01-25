Sosyal medyaya sansür kıskacı! Engelleme talepleri zirve yaptı

Yasakların ve cezaların giderek arttığı son yıllarda sosyal medya alanındaki kısıtlamalar Türkiye'nin gündeminde. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) sansür hamlelerini derlediği 'Dijital İtaat Rejimi' raporuna göre Dezenformasyonla Mücadele Yasası’nın ardından sosyal medya platformlarına gönderilen içerik engelleme talepleri ve uygulanan engellemeler arttı.

FACEBOOK VE INSTAGRAM YASADAN SONRA REKOR KIRDI

İktidarın yasak ve engelleme taleplerini yerine getirmede Facebook ve Instagram rekor kırdı. Meta’da içerik engelleme oranları DMM yasasının ardından yüzde 53’ten yüzde 82’ye kadar çıktı.

TWITTER RAPOR YAYINLAMADI

Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve uzman araştırmacı Ozan Güven tarafından hazırlanan rapora göre, engelleme taleplerine en çok uyum sağlayan platformların sıralamasında birinci sırada Linkedin yer aldı. Linkedin'i, Tiktok ve Meta takip etti. Linkedin taleplerin yüzde 100’ünü uygulamaya geçirirken, Tiktok’ta bu oran yüzde 90’ı Meta’da ise yüzde 82’yi geçti.

ELON MUSK ALDI TWİTTER DEĞİŞTİ

Siyasilerin en aktif kullandığı platform olan X, Musk’ın satın almasından sonra raporları yayınlamayı bıraktı. 2022’nin ilk yarısında YouTube'a 262 engelleme talebi gelirken 2025’in ilk yarısında 688 talep geldi. Platform kamudan gelen taleplerin yüzde 51’ini kabul ederek 5.024 içeriği engelledi.

19 MART MİLAT OLDU MUHALİFLER TEHLİKEDE

Raporu değerlendiren Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’na yapılan operasyon ve ardından başlayan eylemlere karşı sert müdahaleler sonrasında sosyal medya platformlarına gelen engelleme taleplerinin ve platformların bu kararları uygulama hızlarının arttığını açıkladı. Akdeniz, "Cezalar sebebiyle adeta itaat rejimine boyun eğdiler. Kullanışlı bir aparat haline geldiler. Sosyal medya da kolluk kuvvetlerinin bir parçası haline geldi. Muhalif kesimdeki tüm kurum, kuruluş ve kişilerin hesapları hep tehlikede" ifadelerini kullandı.

75 BİN TWİT 1.2 MİLYON SİTE ENGELLENDİ

İfade Özgürlüğü Derneği’nin Engelliweb raporlarına göre hesaplamanın başladığı 2007’den 2024 sonuna kadar toplam 1 milyon 264 bin 506 web sitesi, 17 bin Twitter hesabı, 75 bin twit, 25 bin Youtube videosu, 16 bin 700 Facebook içeriği ve 16 bin Instagram gönderisi engellendi.