Sosyal medyada suç örgütlerini öven 325 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya üzerinden suç örgütlerini övücü, tehdit ve propaganda içerikli paylaşımlar yapan kişilere yönelik ülke çapında operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda toplam 325 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; şüphelilerin sanal medya üzerinden suç ve suçluyu övücü paylaşımlar yaptığı, tehdit ve hakaret içerikleri paylaştığı, örgüt propagandası yürüttüğü, örgütsel faaliyetleri duyurmaya çalıştığı ve suç örgütleri arasındaki husumet ile rekabeti dijital ortama taşıdığı tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 41 ruhsatsız tabanca, 36 av tüfeği, 25 kurusıkıdan çevrilme tabanca ile 1 AK-47 tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.