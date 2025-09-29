Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınıyordu! Polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Sosyal medya hesabından yayınladığı mizahi videolarla trafik kuralları hakkında bilgiler veren trafik polisi Serkan Durmuş hakkında şikayet üzerine disiplin soruşturması başlatıldı.

Gazeteci Rojda Altıntaş’ın verdiği bilgiye göre, sosyal medya paylaşımları şikayet edilen Durmuş, kısa süreli olarak görevden uzaklaştırıldı.

MAAŞ KESİMİ CEZASI VERİLDİ!

Paylaşımlarıyla birçok kişiye trafik kurallarını hatırlatan polis memuru geniş kitlelere ulaşmıştı. Durmuş’un paylaştığı videolar takipçileri tarafından öğretici bulunuyordu.

Başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru Durmuş’a, “yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek” fiilinden maaş kesimi ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası, “görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak” fiilinden ise uyarı cezası verildi.

Farklı ilçelerde aynı manzara: Düğün konvoyunda slalom yapıp camdan sarktılar!

Durmuş’un sosyal medyada trafik kurallarını mizahi bir dille anlatmayı amaçladığı fakat söz konusu paylaşımların disiplin kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.