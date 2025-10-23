Sosyal medyada bomba yapma dersleri verdiler

Sosyal medyada bomba yapma dersleri verdiler
Yayınlanma:
Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medyadan bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve eylem düzenleme gibi skandal içerikli paylaşımlar yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

Çorum Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarda, 18 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlendiği belirlendi.

Ekipler, bu gruplarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi eğitim içerikli paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gruba yönelik Çorum merkezli Yozgat ve Niğde'de operasyon düzenlendi. Operasyonla yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇORUM VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çorum Valiliği tarafından konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 18 yaş altı kişilerin sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlenerek aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdikleri, radikal düşünceleri normalleştirip sanal ortamlarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi konularda paylaşım yaptıkları belirlendi. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum, Yozgat ve Niğde'de belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı."

