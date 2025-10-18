Son yağışlar da çare olmadı: Sapanca'da tehlike çanları çalıyor

Son yağışlar da çare olmadı: Sapanca'da tehlike çanları çalıyor
Sakarya ve Kocaeli’nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü, son yağışlara rağmen tarihinin en düşük doluluk seviyesine geriledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden birçok ilde göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynakları da etkilendi.

sapanca-golu.jpg

GÖLDEKİ KAYIKLAR TAMAMEN KARAYA OTURDU

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde de kuraklığın etkisiyle su seviyesi azaldı.

Kentte geçen günlerde aralıklarla etkili olan yağışa rağmen gölün su kotu, tarihindeki en düşük seviye olan 28,98 metreye geriledi.

Suyun metrelerce çekildiği gölün kenarındaki iskelelerin büyük bölümü susuz kaldı, göldeki kayıklar tamamen karaya oturdu, toprakta çatlaklar oluştu.

sapancagolu1.jpg

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI OLUŞTURULACAK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) edinilen bilgilere göre, maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 17 Ekim 2021'de 31,58, 2022'de 31,44, 2023'te 31,66 ve 2024'te 30,36 metre ölçüldü.

En son 2014 yılında 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine gelse de son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle düşüş eğilimine girdi.

Yağış yetersizliği nedeniyle su seviyesi azalan Sapanca Gölü'nün korunması için Sakarya Büyükşehir Belediyesince içme suyu yatırımlarına ağırlık verildi.

kuraklik.jpg

Bu kapsamda Çamdağı ve Ballıkaya barajlarının çalışmalarına hız verilirken, mevcut kaynakların üzerindeki stresi azaltmak ve kesintisiz içme suyu anlayışından ödün vermemek için son bir yıl içerisinde kentin farklı noktalarında sondaj yöntemiyle 46 yeraltı kaynağı oluşturuldu.

Yeraltı kaynaklarının en doğru şekilde yönetimi ve özellikle kuzey ilçelerinin su sorunlarının kesin çözüme kavuşturulması için Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla şehrin muhtelif noktalarına ve turizm faaliyetleri nedeniyle özellikle yaz aylarında su tüketimi yüksek oranda artan Karasu ile Kocaali ilçelerine yeni içme su kaynakları kazandırılacak.

kuraklikkk.jpg

ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Öte yandan, kuraklık riski taşıyan göllerde su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma, sazlık alan kayıpları ve canlı türlerinde azalmanın önüne geçmek için çalışmalarına hız veren Tarım ve Orman Bakanlığınca da aralarında Sapanca Gölü'nün de olduğu kuraklık tehdidi altındaki göller için acil eylem planı hazırlandı.

Planda, sulama sistemlerinin modernizasyonu, yeraltı suyu kullanımının kontrolü, havzalar arası su transferleri, içme-kullanma suyu şebekelerinde kayıpların azaltılması, kullanılmış suların yeniden kullanımı ve su verimliliği projelerinin hayata geçirilmesi konuları öne çıkan tedbirler arasında yer alıyor.

