Son dakika ! Zorunlu askerlik sistemi değişiyor! Bakan Güler duyurdu

Son dakika ! Zorunlu askerlik sistemi değişiyor! Bakan Güler duyurdu
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni bir düzenlemeyle 3 çocuklu ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuklu bir ailenin ise 2 çocuğunun istediği yerde askerlik yapabileceğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Milli Savunma Bakanı Güler, terör örgütü PKK/YPG’nin paravan ismi SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Güler, yeni bir düzenlemeyle 3 çocuklu ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuklu bir ailenin ise 2 çocuğunun istediği yerde askerlik yapabileceğinin mesajını verdi.

MSB'den sert SDG açıklaması! "Zaman kazanma çabaları boşuna"MSB'den sert SDG açıklaması! "Zaman kazanma çabaları boşuna"

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE PAYLAŞACAĞIZ"

Askerlik sistemindeki değişikliğe gidileceğini duyuran Güler, "Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var. Biz Aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul’da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stand açtık" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Kontrolden çıkan araç beton bariyere çarptı: Anne ve oğul hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan araç beton bariyere çarptı: Anne ve oğul hayatını kaybetti
İzol aşireti Barzani ailesi ile dünür oldu! Deste deste para saçtılar kilo kilo altın taktılar
İzol aşireti Barzani ailesi ile dünür oldu! Deste deste para saçtılar kilo kilo altın taktılar
Malatya'da dereye düşen genç hayatını kaybetti: Arkadaşı gözaltına alındı
Malatya'da dereye düşen genç hayatını kaybetti: Arkadaşı gözaltına alındı