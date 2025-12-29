Son Dakika | Üç polisin şehit düştüğü operasyonun ardından beş kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Üç polisin şehit düştüğü operasyonda sekizi polisi biri bekçi de yaralandı. Tunç, başlatılan soruşturma kapsamında beş kişinin gözaltında olduğunu ve beş cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ifade etti. Tunç şunları dile getirdi:

"Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır."

İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit

NELER OLDU?

Yalova’nın merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde terör örgütü IŞİD’e yönelik gece operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’taki adrese saat 02.00’de operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Son Dakika | Bakan Yerlikaya'dan açıklama! "Üç kahraman polis şehit oldu"

Operasyon sırasında şüphelilerin evin üst katından pompalı tüfekle ateş açmasıyla çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit oldu; 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyonun “büyük hassasiyetle” yürütüldüğü belirtilirken, 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiği aktarıldı. Güvenlik güçleri, çatışmada 6 IŞİD mensubunun öldürüldüğünü bu kişilerin Türk vatandaşı olduğunu duyurdu; etkisiz hâle getirilenler arasında Zafer Umutlu ile Haşem Sordabak’ın isimli teröristlerin de bulunduğu kaydedildi. Operasyonun saat 09.40’ta tamamlandığı belirtildi. Operasyon 7 saati aşkın sürmüş old.

Çatışma nedeniyle köy giriş-çıkışlara kapatılmış, doğalgaz ve elektrik kesildi, beş okul tedbiren tatil edilmişti.