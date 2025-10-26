Son dakika | Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit İstanbul’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Gazeteci Alican Uludağ son dakika haberini sosyal medya hesabından, "Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit'in, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi." ifadeleri ile duyurdu.
— Alican Uludağ (@alicanuludag) October 26, 2025
