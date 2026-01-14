Son dakika | Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor! İstanbul Valiliği duyurdu

Son dakika | Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor! İstanbul Valiliği duyurdu
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nin yayınladığı genelgeye göre seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetimler geliyor. Valiliğin dağıtım yerlerine gönderdiği yeni kurallara göre izin belgesi bulunmayan seyyar satıcıların faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Son zamanlarda sık sık gündem olan gıda ve ilaçlama zehirlenmesinin ardından seyyar satıcılar ve ilaçlama şirketlerinin faaliyetlerine sıkı denetim geliyor.

SEYYAR SATICILARA İZİN BELGESİ ŞARTI

İstanbul Valiliği tarafından dağıtım yerlerine gönderilen genelgede yer alan kurallara göre, bundan sonra izin belgesi bulunmayan seyyar satıcıların faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Satış yapmalarına izin verilen seyyar satıcılar da izni veren makam tarafından takip edilecek.

KAMERA TAKİP İLE KAYITLAR 30 GÜN SAKLANACAK!

Gıda işletmelerinde ve satış alanlarında kurulacak kamera sistemi ile tüm kayıtlar 30 gün boyunca korunacak.

İLAÇLAMA ŞİRKETLERİNE DE SIKI TAKİP

Valilik tarafından yayımlanan son genelgede ilaçlama hizmeti veren firmalar ile beraber ilaçlamanın yapıldığı işletmeler denetleneceği bildirildi.

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında sağlık müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılacak.

Bu kişi ve kurumlar için gerekli görüldüğü takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

BUNA RAĞMEN ZEHİRLENME OLURSA NE OLACAK?

Alınan bu tedbirlere rağmen yine bir zehirlenme vakası olması durumunda Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi’nden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacak.

KURALLARI İHLAL EDENLERE MÜHÜRLEME İŞLEMİ YAPILACAK

Valilik tarafından yayımlanan yeni kuralları ihlal eden işletmeler zabıta veya ilgili birimler tarafından mühürlenecek.

BEKÇİLER MÜHÜR TAKİBİ YAPACAK

Mühürlenen iş yerleri başta mahalle bekçileri olmak üzere kolluk birimleri tarafından takip edilecek.

MÜHÜR BOZULURSA NE OLACAK?

Mührün bozulması ve işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam edilmesinin tespit edilmesinin ardından kişi ve kurumlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Valilik tarafından dağıtım yerlerine gönderilen yeni kurallar 5 maddede şu şekilde:

1. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında istisnai hükümler arasına giren seyyar satış araçlarına, Belediye Başkanlıkları tarafından titizlikle incelenerek izin belgesi verilecektir:
*İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecektir.
*İzin belgesi verilen seyyar satış araçları, izni veren makam tarafından gıda güvenilirliği açısından takip edilecektir.
2. Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecektir.
3. İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak gerekli görülmesi hâlinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
4. Alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen olası bir zehirlenme vakasının meydana gelmesi durumunda; Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi'nden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacaktır.
5. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği anlaşılan işletmeler, zabıta veya ilgili birimlerce mühürlenerek Kolluk Birimlerine bildirilecektir. Başta çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere ilgili kolluk birimlerince görevlendirilen personel tarafından mühür fekki yapılıp yapılmadığı düzenli olarak takip edilecektir. İşletme sahipleri, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından mührün bozulması suretiyle işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, denetimi gerçekleştiren ya da ihbarı alan kurum tarafından gerekli işlemler yapılarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ekran-goruntusu-2026-01-14-112626.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

