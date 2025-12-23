Son Dakika | Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyünde bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a ait villada uyuşturucu soruşturması kapsamında arama yapılmış, villanın bekçisi H.D., gözaltına alınmıştı.
H.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Saadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltında!
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 Aralık günü ifadeye çağırıldı.
Yurt dışındaki programını iptal ederek Türkiye'ye dönen Saran, "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından verdiği Savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇANAKKALE'DEKİ VİLLASINDA UYUŞTURUCU ARAMASI
Sadettin Saran’ın Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında, soruşturma kapsamında arama yapıldı.
Arama Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, villanın bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.
VİLLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Saran'ın Kuruoba Köyü'ndeki villası dron kamerasınca havadan görüntülendi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)