Son Dakika | Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Çanakkale Ayvacık'ta, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyünde bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a ait villada uyuşturucu soruşturması kapsamında arama yapılmış, villanın bekçisi H.D., gözaltına alınmıştı.

H.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

sadettin-saranin-villasinin-bekcisi.jpg

Saadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltında!Saadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltında!

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 Aralık günü ifadeye çağırıldı.

Yurt dışındaki programını iptal ederek Türkiye'ye dönen Saran, "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından verdiği Savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

sadettin-saranin-villasinin.jpg

ÇANAKKALE'DEKİ VİLLASINDA UYUŞTURUCU ARAMASI

Sadettin Saran’ın Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında, soruşturma kapsamında arama yapıldı.

Arama Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, villanın bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

sadettin-saranin-villasi.jpg

VİLLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Saran'ın Kuruoba Köyü'ndeki villası dron kamerasınca havadan görüntülendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
Türkiye
Evlerini ilaçlatan aile kabusu yaşadı! 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Evlerini ilaçlatan aile kabusu yaşadı! 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Arkadaşlarının evini kundakladı! Ölümlü yangında suçu da onlara attı
Arkadaşlarının evini kundakladı! Ölümlü yangında suçu da onlara attı
İYİ Parti'den videolu 'Başka Vatanımız yok' kampanyası
İYİ Parti'den videolu 'Başka Vatanımız yok' kampanyası