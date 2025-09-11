Son Dakika | Murat Çalık hakkında verilen AYM kararına avukatlarından açıklama

19 Mart tarihinde İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında AYM'ye tahliye edilmesine yönelik başvuru reddedildi.

AYM'nin Çalık hakkında verdiği kararın gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

"Başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelere göre başvurucunun tutukluluk hâlinin devam edilmesinin tedbir kararı verilmesini gerektirecek nitelikte bir durum olarak başvurucunun temel haklarına, özellikle de yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğu söylenemez. Bu noktada Anayasa'nın tutuklu bir kimsenin sağlık gerekçesiyle serbest bırakılması için genel bir zorunluluk

getirmediği hususu da tekrar edilmelidir. Açıklanan gerekçelerle, başvurucunun tahliyesinin sağlanmasına yönelik Anayasa'nın 19. maddesi kapsamındaki tedbir talebinin bu aşamada reddine karar vermek gerekmiştir. Buna karşılık başvurucu hakkında düzenlenen tıbbi raporlar bir bütün halinde incelendiğinde başvurucunun geçmiş dönemde yaşadığı hastalıkların sağlık açısından oldukça büyük tehlike arz eden hastalıklar olduğu ve bu hastalıkların nüksetmemesi için başvurucunun sağlık durumunun ve tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun sürekli bir takip altında tutulması ve sağlık durumu gerektirdiği tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılması da dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması gerektiği açıktır. Açıklanan gerekçelerle, başvurucunun Anayasa'nın 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tedbir kararı vermek gerekmiştir."

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Çalık’ın avukatları, başvuruda müvekkilinin yaşam hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini vurguladı. Avukatlar, tutukluluğun Çalık’ın sağlığı üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu ve cezaevi koşullarının mevcut sağlık sorunlarının nüks etmesine yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, mahkeme tarafından alınan tedbir kararlarının, pratikte müvekkilin sağlığını korumakta yetersiz kaldığını ifade ettiler.

Avukatlar, Av. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Av. Cihan Ünal ve Av. Zeynep S. Mahmutoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Devlet, gözetim altında tuttuğu her bireyin yaşam ve sağlık hakkını korumakla zaten yükümlüdür. Bu bağlamda gerçek ve etkili tek tedbir, müvekkilin tahliye edilmesidir" ifadeleri kullanıldı.

Avukatlar tarafından yapılan açıklama bu şekilde: