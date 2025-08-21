Son dakika | MSB Suriye ordusuna desteğin başladığını resmen açıkladı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü ve Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitler ve gazileri andı.

"SURİYE HAREKAT ALANLARINDA İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 548 KİLOMETREYE ULAŞTI"

Son bir haftada Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini belirten Aktürk, "Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat (212 kilometre) ve Menbic (336 kilometre) dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır. 24 Ağustos 2016'da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yaklaşan 9'uncu yıl dönümü vesilesiyle kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz" diye konuştu.

"SON BİR HAFTADA 268 ŞAHIS YAKALANDI"

Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin olarak, "Son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 113, son bir haftada engellenen 944 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 881 olmuştur" bilgisini paylaştı.

TCG Kınalıada korvetinin Libya’da hem doğu hem batı tarafıyla ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla 17-18 Ağustos'ta Libya'nın Trablus limanını ziyaret ettiğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, "Söz konusu gemimiz dün ve bugün de Bingazi'ye liman ziyareti gerçekleştirmektedir" dedi.

"GAZZE'DE İNSANİ YARDIMLARIN BÖLGEYE ULAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Gazze'de yaşanan insani felaketin, her geçen gün daha da derinleştiğini dile getiren Aktürk, "Açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, Gazze'de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 18 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki devir teslim törenlerine katıldığını belirten Aktürk, "Sayın Bakanımız 19 Ağustos'ta resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Japonya Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmiş, ardından Sayın Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı'nı kabul etmiştir. 20 Ağustos'ta Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak’a giderek 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan ve Valilik dahil çeşitli ziyaret ve temaslar gerçekleştiren Sayın Bakanımız bugün de Letonya Savunma Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelecek, sonrasında TBMM'de Trabzon'a İstiklal Madalyası takdim törenine iştirak edecektir" bilgilerini verdi.

Envantere giren yeni silah ve sistemlere ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 mm piyade tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından muhtelif miktarda ve değişik çap ve tipte mühimmatın test ve teslim süreçleri başarıyla tamamlanmıştır" dedi.

"9 GEMİ İSTANBUL’DA BOĞAZ GEÇİŞİ YAPACAK"

Aktürk, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda yapılacak ve MSB olarak bağlı birim ve kuruluşlarla katılacakları TEKNOFEST Mavi Vatan'a gençler başta olmak üzere tüm halkı davet etti. Aktürk, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 24 Ağustos'ta Savarona ve TCG Anadolu dahil 9 gemi ile İstanbul'da boğaz geçişi icra edilecektir. Ayrıca, 23 Ağustos'ta gençlerimize teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 350 gencimizin katılımıyla ülkemizin milli gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu ile Çanakkale’den İstanbul'a TCG Anadolu Zafer Yolculuğu etkinliğinin yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Malazgirt Zaferi’nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 22 Ağustos'ta Bitlis Ahlat'ta, 23 Ağustos'ta Muş Malazgirt'te Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları yapılacağını bildiren Aktürk, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında ise, 26 Ağustos'ta Afyon'da Solotürk, 27 Ağustos'ta Konya'da Türk Yıldızları, Manisa'da Solotürk, 30 Ağustos'ta Ankara'da Solotürk, Kütahya'da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları, 30 Ağustos'ta ayrıca Eskişehir, Manisa, Konya ve Kocaeli'de muharip uçak geçişleri yapılması, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 liman ziyareti, 25-30 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar ve Ankara; 27-31 Ağustos tarihleri arasında Priştine Kosova'da tören ve bando konserleri icra edilmesi planlanmaktadır" bilgilerini paylaştı.

"BAKANLIĞIMIZDAN HEYETLERİN SURİYE’YE ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRMESİ PLANLANMIŞTIR"

Bakanlık kaynakları, Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025'te Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Bu anlaşma, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut iş birliğini hedeflemektedir. Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir.

Bu kapsamda; Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığı'nın talebi çerçevesinde başlatılan eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Diğer yandan, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Türkiye, Suriye'nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye devam etmektedir. İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, iş birliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir."

"RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA ÖNCELİKLİ BİR ATEŞKES SAĞLANMALI"

Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesiyle ilgili iddialara ilişkin sorular üzerine MSB kaynakları, "Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır" dedi.

"TÜRKİYE VE JAPONYA ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER SAVUNMA ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile görüşmesine ilişkin soru üzerine kaynaklar, şu yanıtı verdi:

"Sayın Bakanımızın misafiri olarak ülkemize gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile 19 Ağustos'ta ikili iş birliğinin ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin artırılması, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliklerinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Tarihi bağlara ve karşılıklı saygıya dayanan köklü bir dostluğa sahip olan Türkiye ve Japonya arasında samimi ve yapıcı bir atmosferde paylaşılan görüşler ve değerlendirmeler; iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak, önümüzdeki dönemde savunma alanındaki diyalog ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek, halklarımızın yararına somut adımlar atılmasına vesile olacaktır."