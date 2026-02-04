Son dakika | MSB duyurdu: Bir asker şehit

Son dakika | MSB duyurdu: Bir asker şehit
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, geçirdiği rahatsızlık sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.


Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldınımış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtanlamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur.
Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

haspibfwcaam-tb.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
Öcalan'ın üzerine çalıştığı yeni adımı Abdülkadir Selvi duyurdu
Öcalan'ın üzerine çalıştığı yeni adımı Abdülkadir Selvi duyurdu
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor