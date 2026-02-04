Son dakika | MSB duyurdu: Bir asker şehit
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, geçirdiği rahatsızlık sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldınımış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtanlamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur.
Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.