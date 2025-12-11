Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi hakkında tutuklama talebi

Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi hakkında tutuklama talebi
Yayınlanma:
Son Dakika haberi... Mehmet Akif Ersoy, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nun ardından şüpheliler ifade vermek üzere adliyeye sevk edilmişti.

Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi adliyeye sevk edildi: ATK'de kan örnekleri alındı!Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi adliyeye sevk edildi: ATK'de kan örnekleri alındı!

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un aralarında bulunduğu 8 şüpheli dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Ersoy ve diğer şüpheliler bugün sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüphelilerden, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan ve saç örneği alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mehmet Akif Ersoy dahil 8 şüpheli, ATK'deki işlemlerinin ardından savcılıkça ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

MEHMET AKİF ERSOY DAHİL 4 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Diğer 4 isim için de yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

