Son dakika | İmamoğlu'nun gözaltındaki koruması serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, 7 Şubat’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddiasıyla gözaltına alınan Bektaş Kamburoğlu’nun emniyet ifadesi tamamlandı. İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun uzun yıllardır yakın korumalığını yapan Kamburoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadenin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

12 YILLIK MESAİ VE "ÖRGÜT" SUÇLAMASI

Emniyetteki sorgusunda Kamburoğlu’na, "örgüt üyeliği" iddiasının yanı sıra bazı isimlerle olan uzun süreli HTS (telefon trafiği) kayıtları, baz bilgileri ve evinde bulunan mektuplar soruldu. Suçlamaları reddeden Kamburoğlu, yaklaşık 12 yıldır Ekrem İmamoğlu’nun yakın korumalığını yaptığını hatırlatarak, "Herhangi bir suç örgütüne üye değilim" dedi ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti. Görevi gereği çok sayıda kişiyle aynı ortamda bulunmasının doğal bir sonuç olduğunu vurguladı.

BELEDİYE ÇEVRESİNDEKİ İSİMLER TEK TEK SORULDU

Soruşturma kapsamında Kamburoğlu’na; Murat Ongun, Seza Büyükçulha, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Adem Soytekin ve Emrah Bağdatlı gibi isimleri tanıyıp tanımadığı soruldu. Bu kişilerin bir kısmını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veya belediye çevresinden tanıdığını belirten Kamburoğlu, aralarında herhangi bir hiyerarşik veya suç içeren ilişki bulunmadığını kaydetti.

"BAŞKANIN OLDUĞU HER YERDEYDİM"

Dosyada yer alan ve "suç delili" olarak sunulan HTS analizleri ile ortak baz kayıtlarına dair savunma yapan Kamburoğlu, bu durumun profesyonel faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etti. İmamoğlu’nun programları nedeniyle Türkiye’nin pek çok ilinde ve kalabalık ortamlarda bulunduğunu söyleyen Kamburoğlu, baz çakışmalarının koruma görevinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Öte yandan sorguda, Le Meridien Otel çevresi ve İBB Başkanlık konutunun bulunduğu bölgedeki kamera kayıtları ile baz verileri de gündeme geldi. Kamburoğlu, ikametinin otele yakın olduğunu, bölgeden yaya olarak geçmiş olabileceğini belirterek, kamera sistemlerine yönelik herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını söyledi.

İMAMOĞLU’NUN MEKTUPLARI DOSYAYA GİRDİ

Bektaş Kamburoğlu’nun evinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve Mustafa Akın ile Ekrem İmamoğlu tarafından yazıldığı belirtilen mektuplar da emniyet sorgusunun bir diğer başlığı oldu. Mektupların kendisine avukat aracılığıyla ulaştığını belirten Kamburoğlu, bu metinlerin duygusal içerikli olması sebebiyle sakladığını ifade etti.

SUÇLAMA REDDEDİLDİ, SAVCILIK SERBEST BIRAKTI

İfadesinin sonunda "suç işleme kastım yok" diyen Kamburoğlu, devletine ve milletine hizmet etmeye devam edeceğini belirterek kaçma veya delil karartma niyetinin olmadığını vurguladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş Kamburoğlu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.