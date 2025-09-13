Son Dakika | İmamoğlu hakkında yeni dava: 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi

Son Dakika | İmamoğlu hakkında yeni dava: 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi
Son Dakika haberi... İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin’in Bakırköy’de düzenlenen "SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" alanında dolaştığı sırada tesadüfen Ekrem İmamoğlu’nu gördüğü belirtildi.

İddianamede, Şahin ve İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği sırada İmamoğlu’nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını savundu.

İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu belirterek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini ifade etti.

Eylemin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025’de uzlaştırma raporunda Şahin ve İmamoğlu arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" iddiasıyla 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. İmamoğlu hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi.

Değerlendirmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

