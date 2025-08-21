Son Dakika | İmamoğlu 'daima dikkatli olun' diyerek seslendi: Güvenlik güçlerini göreve çağırıyorum

Son Dakika | İmamoğlu 'daima dikkatli olun' diyerek seslendi: Güvenlik güçlerini göreve çağırıyorum
Yayınlanma:
Güncelleme:
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından uyarılarda bulunduğu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında "Milletime, Cezaevindeki yol arkadaşlarıma, Devletimize çağrımdır" diyen İmamoğlu, "Ev hapsinde olan ya da serbest dolaştığı iddia edilen iftiracılar, bu kirli oyunların figüranına dönüştürülmektedir" ifadelerini kullandı.

23 Mart'ta bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmaya bakan Avukat Mehmet Yıldırım ile gün yüzüne çıkan ve AKP'den ihraç edilen Avukat Mücahit Birinci ile devam eden "İBB Borsası"na ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Silivri'den vatandaşlara, tutuklanan CHP'li siyasetçilere ve devlet kurumlarına çağrıda bulunan İmamoğlu, "Ev hapsinde olan ya da serbest dolaştığı iddia edilen iftiracılar, bu kirli oyunların figüranına dönüştürülmektedir" ifadelerini kullandı.

"ŞÜPHE DUYDUĞUNUZ HER OLAYI MUTLAKA AVUKATLARINIZA BİLDİRİN"

Murat Kapki'nin ardından Fatih Keleş'e de yapılan "iftira at, para ver, tahliye ol" skandalını örnek gösteren İmamoğlu, cezaevinde olan siyasetçi ve bürokratları şu ifadelerle uyardı:

"Siyaset–yargı–avukat–medya ekseninde kurulan kumpaslara karşı daima dikkatli olun. Şüphe duyduğunuz her olayı, ifadeyi mutlaka yazılı, tarihli ve imzalı şekilde avukatlarınıza bildirin. Avukatlarınız gerekli işlemleri, ihbarları ve suç duyurularını anında yapmalıdır. Bu, hem içerideki yol arkadaşlarımızı hem de milletimizi tehdit eden mafya benzeri süreçlerin önünü almak için şarttır."

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NI VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nı ve güvenlik güçlerini göreve çağırdığı paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri Cezaevi’nden milletimize, tutsak olan bütün siyasi dostlarımıza, bürokratlarımıza ve yol arkadaşlarımıza sesleniyorum:

Hakkımızda açılan ve birçok insanın haksız, hukuksuz biçimde hapiste tutulmasına neden olan bu dava, karanlık odakların kirli hesaplarına hizmet etmektedir. Her gün yeni bir skandala uyanan bu ülkede, adalete olan güven her geçen gün daha da sarsılıyor. Oysa devletin dini adalettir; adalet çökerse devlet de çöker.

Fatih Keleş kardeşime kurulan tuzak, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Bu kumpasların arkasında, kötülükten beslenen ve sürekli yeni tezgâhlar kuran odakların varlığı açıktır.

Milletime çağrımdır:

Bu odakları görün, bilin, tanıyın. Çünkü dehşet verici senaryolar, farklı aktörlerin işbirliğiyle sahneye konulmaktadır. Ev hapsinde olan ya da serbest dolaştığı iddia edilen iftiracılar, bu kirli oyunların figüranına dönüştürülmektedir.

Cezaevindeki yol arkadaşlarıma çağrımdır:

Siyaset–yargı–avukat–medya ekseninde kurulan kumpaslara karşı daima dikkatli olun. Şüphe duyduğunuz her olayı, ifadeyi mutlaka yazılı, tarihli ve imzalı şekilde avukatlarınıza bildirin. Avukatlarınız gerekli işlemleri, ihbarları ve suç duyurularını anında yapmalıdır. Bu, hem içerideki yol arkadaşlarımızı hem de milletimizi tehdit eden mafya benzeri süreçlerin önünü almak için şarttır.

Devletimize çağrımdır:

Bu seslenişimin ciddiyetle not edilmesini diliyorum. Adalet Bakanlığı’nı, Yüce Türk yargısının onurlu mensuplarını, İçişleri Bakanlığı’nı ve güvenlik güçlerini göreve çağırıyorum. Bu feryadımız milletimizin sesi, adaletin haykırışıdır. Türkiye’nin geleceği için adaletin yeniden tesisi zorunludur."

mamoglu.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı