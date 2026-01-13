Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Yayınlanma:
Son dakika... Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama geldi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçı Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oktay Kaynarca’nın ekibi yazılı bir açıklama yayınladı.

"ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Bebek Oteli kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edilmiştir. Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Alnım açık, başım dik' ifadelerini kullanmıştır.

Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmiş; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

