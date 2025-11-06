Son dakika | Erdoğan'dan Özel'e üstü kapalı tehdit: Biz az söyledik o çok anlasın

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde 'Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı buradaki konuşmasının son kısmında, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonları tarif ederken kullandığı 'ahtapot' benzetmesini yine kullandı. Erdoğan bu konuşmanın sonunda dün akşam CHP Lideri Özel'in kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.

Erdoğan, Özel'i kullandığı ifadeler nedeni ile eleştirdi. Erdoğan Özel'i belediyelere yapılan operasyonlar ile daha da sertleşmesi ve belediyeleri savunması üzerinden hedef aldı. Sözlerinin devamında ise dün AKP'li isimlerin Özel hakkında yaptığı açıklamalar ile gereken yanıtı aldığını vurguladı. Erdoğan'ın sözlerini bitirirken kullandığı ifade ise üstü kapalı tehdit gibi algılandı. O sözler, "Kendisine tavsiyem Biz az söyledik. O çok anlasın." şeklinde oldu.

Erdoğan'ın Özel'i hedef alan sözleri şu şekilde oldu:

Dün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanının hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin 2. Büyük Partisi'nin Genel Başkanı mı? Yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı? Maalesef belli değil. Türkiye böyle bir siyasi üslubu, böyle bir çirkinliği asla hak etmiyor. Öte yandan şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Zihin fukara olunca akıl ukala olur. Dilinde freni boşalırmış. Ortada bakın gerçekten üzülerek söylüyorum. Zihni ile dili arasındaki bağ tamamen kopmuş ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Bu zat gün aşırı söylediği yalanlarla önünü gelene attığı iftiralarla meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat da panikliyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor. Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz bir hal alan bu dile siyaseti enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz. Dün zaten hem genel başkan vekilimiz ve parti sözcümüz hem de diğer arkadaşlarım bu zata hak ettiği cevabı onun düzeyine inmeden verdiler. Kendisine tavsiyem Biz az söyledik. O çok anlasın.