Edremit canisi soruşturmasında yeni gelişme
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Edremit'i kana bulayan katilin çalıştığı emlak ofisinin ortakları gözaltına alındı.

Balıkesir Edremit’te 3 kişiyi öldürüp 2’si polis 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi 36 yaşındaki Mustafa Emlik’in dehşet saçtığı olayın ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Eylül 2019’da "cinayete teşebbüs”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından aldığı ceza nedeniyle cezaevine giren Emlik, 5 yıl 9 ay 18 gün kaldığı Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nden, 26 Haziran 2025’te infaz yasası kapsamında tahliye edilmişti.

yeni-proje-8.jpg

Yasa gereği 48 saat içinde Çanakkale Açık Cezaevi’ne teslim olması gerekiyordu ancak Emlik ortadan kayboldu. Açık cezaevine gitmeyince firari sayıldı ve 29 Haziran’da hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EDREMİT’TE 'GAYRİ RESMİ' ÇALIŞTI

Cezaevinden çıktıktan sonra çok uzağa gitmeyen Emlik, ailesinin de yaşadığı Edremit’te bir inşaat firmasının satış ofisinde “gayri resmi” olarak işe başladı.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN ORTAKLARI GÖZALTINA ALINDI

Bugün Edremit canisi hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emlik'in firari iken çalıştığı emlak ofisinin ortaklarının da soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak:DHA

