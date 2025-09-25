Danıştay Kartalkaya davasında bakanlık personelinin yargılanmasının önünü açtı

Danıştay Kartalkaya davasında bakanlık personelinin yargılanmasının önünü açtı
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı personellerin yargılanmasının önü açıldı. Danıştay'ın izin verdiği kararın, yazım aşamasında olduğu öğrenildi

Danıştay 1. Daire Başkanlığı, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin feci bir şekilde kaybettiği yangında sorumluluğu bulunan Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan ile otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ile Abdülkadir Eren dahil olmak üzere ihmalde bulunma ihtimali olan tüm kamu görevlilerinin soruşturulmasına izin verdi. Kararın yazım aşamasında olduğu öğrenildi

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel yangın faciasıyla ilgili davada bakanlık personellerinin yargılanmasının önü açıldı.

DANIŞTAY HAKİMİ VALİLERİN YARGILANMASINI İSTEMİŞTİ

Kartalkaya faciasında oğlunu kaybeden Dr. Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay, 1997 yılından bu yana Bolu'da görev 8 valinin yargılanması için Danıştay'a başvurdu.

Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay başvurusunda, "Sadece sanıklar değil, gözetim görevini yapmayanlar da sorumlu. Valiler de organize kötülüğün parçası, denetim görevini yapmayanlar da hesap vermek zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

