Son Dakika| Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı yükseldi

Beykoz’da Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in istifasının ardından CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını duyurmuştu.

Bir diğer CHP'li meclis üyesi olan Nevzat Cebeci de istifa etti.

Cebeci, Facebook hesabından istifa gerekçesini şöyle açıkladı:

‘Gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur’

“Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim.

Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP’nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz’un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak Beykoz Belediye Meclis Üyesi olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim.”

CHP’nin Beykoz Belediye Meclisi’nde 14 üyesi kaldı. Meclis’te AKP’nin 11, MHP’nin ise iki üyesi var. İstifa eden dört isim henüz başka partiye geçmedi.