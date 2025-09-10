Son Dakika| Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı yükseldi

Son Dakika| Beykoz Belediyesi'nde istifa sayısı yükseldi
Yayınlanma:
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Güzel'in CHP'den istifasının ardından iki CHP'li belediye meclisi üyesi istifa etmişti. Bir CHP'li meclis üyesi daha istifa etti.

Beykoz’da Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in istifasının ardından CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını duyurmuştu.

Bir diğer CHP'li meclis üyesi olan Nevzat Cebeci de istifa etti.

Cebeci, Facebook hesabından istifa gerekçesini şöyle açıkladı:

‘Gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur’

“Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim.

Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP’nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz’un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak Beykoz Belediye Meclis Üyesi olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim.”

CHP’nin Beykoz Belediye Meclisi’nde 14 üyesi kaldı. Meclis’te AKP’nin 11, MHP’nin ise iki üyesi var. İstifa eden dört isim henüz başka partiye geçmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye
Kayyum Gürsel Tekin'in planı ortaya çıktı: 'Yeni devlet düzeni' diyerek genel başkanlık teklif etmiş
Kayyum Gürsel Tekin'in planı ortaya çıktı: 'Yeni devlet düzeni' diyerek genel başkanlık teklif etmiş
CHP'li iki yöneticiye soruşturma
CHP'li iki yöneticiye soruşturma
Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var
Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var