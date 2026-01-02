Son dakika | Aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda haklarında kırmızı bülten ve ulusal seviye arama kararı bulunan 40 suçlunun farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Konunun detaylarını da paylaşan Yerlikaya aranan suçluların; Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, ABD, HIrvatistan, İsviçte, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'dan getirildiklerini ifade etti.

Yerlikaya suçluların hangi suçlardan dolayı arandıklarının detaylarını ifade ettikten sonra operasyonlarda görev alan ekiplere teşekkürlerini iletti.

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum."

