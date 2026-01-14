Son dakika | Ankara İran için ABD ile temasta

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin ABD ile temasta olduğunu duyurdu.

İran'da ekonomik kriz gerekçesiyle başlayan protestolar ülke geneline yayılırken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 binden fazla göstericinin öldürüldüğü iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İran polisinin göstericileri öldürmesi halinde askeri müdahale yapmak için hazır olduklarını duyurmuştu.

Protestoların sürdüğü İran hakkında çarpıcı iddia: Gerçek ölü sayısı 12 bini geçtiProtestoların sürdüğü İran hakkında çarpıcı iddia: Gerçek ölü sayısı 12 bini geçti

Ülkeden gelen katliam haberlerinin ardından ABD'nin İran'a müdahale edeceği öne sürülüyor. Beyaz Saray kaynaklarından edinilen son kulis bilgilerine göre Donald Trump, İran'a yönelik nihai kararını henüz vermedi. Trump'ın danışmanlarıyla yapacağı toplantının ardından bir karar alacağı ifade edildi.

TÜRKİYE, İRAN İÇİN ABD İLE TEMASTA

Türliye Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan son açıklamaya göre Ankara, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalesine ilişkin ABD ile temasa geçti.

Körfez ülkeleri İran için harekete geçtiKörfez ülkeleri İran için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wall Street Journal gazetesi, İran için bugün Suudi Arabistan, Umman ve Katar gibi Körfez ülkelerinin de devreye girdiğini açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

