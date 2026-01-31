Son anda kurtuldu! Duvar otomobilin üzerine yıkıldı

Yayınlanma:
Şanlıurfa’da bir evin duvarı park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, araçta maddi hasar oluştu; yoldan geçen biri son anda kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Dede Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağmur sırasında, park halindeki 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine, tek katlı bir evin damını çevreleyen duvar devrildi. Duvarın çökmesiyle otomobilin üzerine briketler düştü ve araçta ciddi maddi hasar oluştu.

SON ANDA KURTULDU

Yaşananlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, duvarın çökme anında yoldan geçen bir kişinin son anda olaydan kurtulduğu görüldü. Olay sonrası çevrede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

Ardeşen’de heyelan: İstinat duvarı çöktüArdeşen’de heyelan: İstinat duvarı çöktü

Olay yerine çağrılan itfaiye ve belediye ekipleri, çöken duvarın kaldırılması ve çevrede olası tehlikelerin önlenmesi için çalışma başlattı. Yetkililer, vatandaşları yağış sırasında eski binaların ve duvarların yakınından uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak:DHA

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
ABD’de Türk iş insanına 7 milyon dolarlık vurgun suçlaması!
ABD’de Türk iş insanına 7 milyon dolarlık vurgun suçlaması!
Edirne'yi sağanak vurdu! Kentte yaşam bir anda durdu
Edirne'yi sağanak vurdu! Kentte yaşam bir anda durdu