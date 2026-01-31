Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Dede Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağmur sırasında, park halindeki 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine, tek katlı bir evin damını çevreleyen duvar devrildi. Duvarın çökmesiyle otomobilin üzerine briketler düştü ve araçta ciddi maddi hasar oluştu.

SON ANDA KURTULDU

Yaşananlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, duvarın çökme anında yoldan geçen bir kişinin son anda olaydan kurtulduğu görüldü. Olay sonrası çevrede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve belediye ekipleri, çöken duvarın kaldırılması ve çevrede olası tehlikelerin önlenmesi için çalışma başlattı. Yetkililer, vatandaşları yağış sırasında eski binaların ve duvarların yakınından uzak durmaları konusunda uyardı.