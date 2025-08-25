Son 5 yılda 716 bin 613 öğrenci okul kaydını sildirdi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün önergesine verdiği yanıta göre son 5 yılda 716 bin 613 üniversite öğrencisi kendi isteği ile okul kaydını sildirdi.

Bülbül, Tekin'in önergesine verdiği yanıta ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"ÜLKENİN UTAJNÇ TABLOSU"

23 yıllık AKP iktidarı deneme yanılma yöntemiyle yönetmeye çalıştığı beceriksiz eğitim politikaları yüzünden gençlerimizin gelecekleriyle oynuyor. Kötü ekonomi politikaları sebebiyle öğrenciler yaşadığı il dışında üniversiteye gitmeyi tercih etmek istemiyor. Gitse de kaydını yaptırıp geri geliyor ya da gidip bir süre sonra kaydını sildiriyor ve okulu bırakıp yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. TÜİK’in verilerine göre 15-34 yaş grubunda bulunan 24 milyon 134 bin genç içinde 6 milyon 507 bin genç ne istihdamda ne eğitimde var. TÜİK verilerine göre bu gençlerimiz kayıp durumda. Bu yaşanılanların, gençlerin umutsuzluğa kapılmalarının, eğitimlerinden vazgeçmelerinin, istihdamda ve eğitimde olmamalarının, adeta kayıp olmalarının tek sebebi AKP’nin kötü eğitim ve ekonomi politikasıdır.

"DEVLET YURTLARI YETERSİZ"

Devlet yurtları yetersiz. Özel yurtların aylığı 15 bin liradan başlıyor. Ev kiraları 15-20 bin liradan başlıyor. Şehre göre bu rakamlar daha da yükseğe çıkabiliyor. Hal böyle olunca geleceğimiz olan gençler üniversite okumaya gidemiyor. Giden de kaydını sildirip bir süre sonra ailesinin yanına gelmek zorunda kalıyor. Aileler asgari ücretli, emeklilerin aldığı maaş 16 bin 881 lira. Aldığı maaşla çocuğunu nasıl okutsun?

"SON 5 YILDA 716 BİN 613 ÖĞRENCİ"